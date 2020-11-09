Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu!

Nurhak’ta tarihi eser satmaya çalışan kişi jandarmaya takıldı.

KAHRAMANMARAŞ 09.11.2020, 18:54 09.11.2020, 20:43
Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu!

Kahramanmaraş il jandarma komutanlığı ekiplerinin Nurhak ilçesinde yaptığı operasyonda tarihi eser ele geçirildi. 

Alınan bilgiye göre, Nurhak ilçesi Kullar Mahallesi’nde G.H. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserler satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın aracında yapılan aramada 35 adet sikke, 2 adet yüzük, 10 adet muhtelif tarihi obje ele geçirdi.
Tarihi eserlere el konulurken, G.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.

#operasyon #Tarihi Eser #Kahramanmaraş #tarihi eser kaçakçılığı
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