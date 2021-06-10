Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Kılılı Mahallesi’nde jandarma ekipleri, H.T’nin (30) elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine operasyon yaptı.

Operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 adet sikke ile 19 adet obje ele geçirilirken, H.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.