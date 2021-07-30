Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında Karacaoğlan ve Piri Reis mahallelerinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda insan figürlü heykel ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 obje buldu.

İ.Ç. ve Y.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.