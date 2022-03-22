Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu!
Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda 109 parça tarihi eser ele geçirdi.
KAHRAMANMARAŞ 22.03.2022, 15:53
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.Z’nin ikametine baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada 109 parça (sikke, obje, heykelcik vb.) tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler İ.Z hakkında yasal işlem başlattı.
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