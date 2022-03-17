Kahramanmaraş’ta tarihi gelenek yaşatılmaya devam ediliyor

Selçuklu mimarisiyle 1900’lü yıllardan bu yana vatandaşlara hizmet veren Tarihi Divanlı Hamamı’nda eski dönemleri yaşatan hamam kültürü devam ederken 8 farklı odasıyla astım rahatsızlığı olan vatandaşlarında rahat bir şekilde hamam hizmetinden faydalanabiliyor.

Öte yandan haftanın belirli günü eski dönemlerde olduğu gibi çiğ köfteler yoğurularak vatandaşlara ikram ediliyor.