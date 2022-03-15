Kahramanmaraş’ta tarihi ‘Hac’ operasyonu 

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kahramanmaraş karayolu Tahirbey Mahallesi üzerinde seyir halinde olan bir araçta arama yapan jandarma ekipleri, ROMA döneme ait olduğu değerlendirilen 23 adet hac sembolü, 20 adet tarihi obje ve 1 adet şamdan olmak üzere toplam 44 adet tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, araç içerisinde bulunan K.K (37) ile G.K (37) gözaltına aldı.

(SON-