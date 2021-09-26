Kahramanmaraş’ta Tarihi Kuyucak Hamamı’nda yangın
Kahramanmaraş’ta Tarihi Kuyucak Hamamı’nın deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 26.09.2021, 13:25
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesine bağlı Turan Şehit Mıllış Nuri Sokak üzerinde yer alan Tarihi Kuyucak Hamamı üğüntü deposunda gece yarısı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
Yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
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