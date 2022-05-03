Kahramanmaraş’ta tarım arazilerini ve evleri sel vurdu
Kahramanmaraş’ta son günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle tarım arazileri, araçlar ve bazı ikametler zarar gördü.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2022, 16:18 03.05.2022, 16:21
Elbistan ilçesine bağlı Gündere Mahallesi’nde yer alan tarım arazileri, tarım araçları ve bazı ikametler şiddetli yağmur nedeniyle su yatağının taşması sonucu sular altında kaldı.
Onlarca dekar tarım arazileriyle birlikte, tarım araçlarının ve onlarca kanatlı hayvanın sel suları nedeniyle zarar gördüğünü belirten çiftçiler, yetkililerden yardım bekliyor.
Sel sularının çekilmesiyle AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, sel bölgesinde hasar tespit çalışmalarına bulundu.
Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı olayda, birçok kanatlı hayvanın telef olduğu öğrenildi.
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