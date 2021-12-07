Kahramanmaraş’ta tartışma kavgaya dönüştü, bıçaklar çekildi!

Aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı! Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklar çekildi. Birbirlerine bıçakla saldıran kişiler aldıkları bıçak darbeleri ile yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi! Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.