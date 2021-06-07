Kahramanmaraş’ta taş şekliyle kamufle olan yengeç şaşırttı
Kahramanmaraş’ta yol kenarında taş şekliyle gizlenmeye çalışan yengeç, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
KAHRAMANMARAŞ 07.06.2021, 09:15 07.06.2021, 13:46
Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi’nde seyir halinde olan sürücü, yol üzerinde bulunan taşı kenara atmak için aracından indi. Taşı almak istediği anda hareketlenen yengeci fark eden sürücü, Kahramanmaraş’ta nadir görülen yengecinin kaçışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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