Kahramanmaraş'ta tedbirler başladı sokaklar boş kaldı!

Kahramanmaraş’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında sessizlik hâkim oldu.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlamaların başlamasıyla, Kahramanmaraş’ta cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de düşük seviyede kaldı.