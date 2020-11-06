Kahramanmaraş’ta tedbirler en üst seviyede! Eğitim problemsiz devam ediyor

Kahramanmaraş’ta başta köy okulları olmak üzere kademeli olarak başlayan eğitim öğretim öğrencilerin yoğun katılımı ve sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Öğrencilerin yoğun katılımı ve alınan ileri seviye tedbirler sayesinde kademeli olarak devam eden eğitim öğretim öğrencileri okullarına kavuşturdu.

Kahramanmaraş’ın bu sürecini değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz bütün kademelerin okula başlamasını dört gözle beklediklerini söyleyerek her türlü tedbirin alındığın altını çizdi.