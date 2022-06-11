Kahramanmaraş’ta Teknokent Koleji ilk mezunlarını verdi!
2021-2022 eğitim öğretim yılında okulun ilk mezunları için Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde mezuniyet balosu düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 11.06.2022, 15:22 11.06.2022, 18:15
Mezuniyet Balosuna Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili, Tbmm İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Arif Gürbüz, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Okul Yönetimi, Öğrenciler Ve Veliler Katılım Sağladı.
Etkinlikte Konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Şu Sözlere Yer Verdi.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili, Tbmm İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç İse Şöyle Konuştu.
Açılış Konuşmalarının Ardından Etkinlikte Öğrenciler Misafirlere Çeşitli Gösteriler Sergiledi.
Etkinlik Sonrasında Röportajlar Gerçekleştirildi.
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