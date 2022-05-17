Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın 

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde yer alan bir tekstil fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.