Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın
Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 20.01.2022, 21:05
Organize Sanayide yer alan tekstil fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine kısa sürede fabrikaya gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
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