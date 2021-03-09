Kahramanmaraş’ta Tematik Denetim!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il genelinde başlatılan tematik denetimler kapsamında Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Haftalık Tematik Denetim Genelgesi' kapsamında, dinamik denetim ekipleri tarafından yapılan denetimler sürüyor. Söz konusu denetimler kapsamında Dulkadiroğlu Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren dinamik denetim ekibi, şehirdeki iş yerlerini gezerek kurallara uyulup uyulmadığını inceliyor.





Denetim sırasında iş yerlerinde hijyen, sosyal mesafe, yüzde 50 kurallarına riayet edilip edilmediğini denetleyen ekipler, ayrıca dükkanlara asılması için de Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’nın 'Kontrollü Normalleşme Süreci İle Alakalı Uyulması Gereken Esaslar' konu başlıklı broşür dağıtımı yapıldı.