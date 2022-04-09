Kahramanmaraş’ta temelleri atılan cami destek bekliyor
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi kuzey çevre yolu üstü çamlık mevkiinde temelleri atılı olan cami hayırseverlerin yardımını bekliyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.04.2022, 16:45 09.04.2022, 17:52
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 3bin 660 metre kare alanda yapılacak olan çift minareli cami, bin kişilik olacak ve içerisinde kız-erkek olmak üzere iki ayrı kuran kursu ile taziye evi barındıracak.
Cami Yaptırma Ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Can yaptığı açıklamasında kuzey çevre yolu camii hakkında Aksu Haber’e bilgi verdi.
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