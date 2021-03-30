Kahramanmaraş’ta temizlik personelinden insanlık dersi
Dulkadiroğlu Belediyesi temizlik personelinin dikkati sayesinde yüklü miktardaki ziynet eşyası sahiplerine teslim edildi.
Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Metin Çayır, İsmet Paşa mahallesinde görev alanında temizlik çalışması yaparken bir miktar ziynet eşyası buldu. Ziynet eşyasını polise teslim eden Çayır, bu duyarlığıyla emniyet mensuplarının da takdirini topladı.
Geçtiğimiz aylarda da bir miktar para bularak sahibine teslim eden Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu davranışıyla vatandaşa güven verdi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Görevini hakkıyla yapan personelimiz, dikkati sayesinde vatandaşlarımızın mağduriyetlerini de giderdi. Bu hususta hassasiyet gösteren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bölgelerinde gösterdikleri hassasiyet ve dikkat sayesinde birçok vatandaşımızın mağduriyetinin önüne geçtiler. Ben tüm personel arkadaşlarımıza gösterdikleri bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum.”
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