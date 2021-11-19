Kahramanmaraş’ta tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halinde olan İ. O. yönetimindeki 38 KJ 175 plakalı tır ile seyir halinde iken Kurucuova mevkiine önünde seyreden M. Ç. idaresindeki 63 HR 288 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan tır sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.