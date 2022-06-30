Kahramanmaraş’ta tıra arkadan çarpan sürücü yaralandı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde önünde seyreden tıra arkadan çarpan tır sürücüsü yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2022, 12:46
İlçeye bağlı Narlı otobanı üzerinde seyir halinde olan O.T yönetimindeki 05 ABP 126 plakalı tırla, önünde seyir halinde olan K.Ü idaresindeki 26 AAD 782 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tur kupasında sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık duyumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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