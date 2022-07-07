Kahramanmaraş’ta tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü 2 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kızık Mahallesi Çamlık mevkiinde Rıdvan G. (48) idaresindeki 27 ACF 322 plakalı kerestelik kütük (tomruk) yüklü kamyon ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin Andırın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Halit H. hayatını kaybederken, sürücü Rıdvan G. ile Cumali K’nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.