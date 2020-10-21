Kahramanmaraş'ta toplu taşıma hizmeti sunan tüm araçlarda denetimleri devam ediyor

İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nde alınan kararların saha uygulaması ekipler tarafından takip ediliyor.

Araçlarda el dezenfektanı bulundurulması, yolcu kapasitesi ve maskesiz seyahat edilmemesine yönelik araç sahipleri ve vatandaşlar bilgilendiriliyor.