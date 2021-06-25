Kahramanmaraş'ta toplu taşıma seferlerine YKS düzenlemesi
Kahramanmaraş'ta hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle toplu taşıma sefer sayı ve saatlerinde güncellemeye gidildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının sefer sayı ve saatlerinde güncellemeye yaptı. Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle yapılan düzenleme, 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar tarihlerinde uygulanacak.
Bu kapsamda, Cumartesi günü çalışacak seferler 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15/A, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 40, 43, 44 ve 47 olarak belirlendi. Pazar günü 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15/A, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38 ve 44 sefer numaralı hatlar hizmet vermeyi sürdürecek. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan değişiklik süresince çalışan sefer saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri adresinden ulaşılabileceği veya 0531 082 00 22 numaralı “Ulaşım Whatsapp” hattı üzerinden bilgi alınabileceği ifade edildi.
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