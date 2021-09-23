Kahramanmaraş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu Hatay Bölge Müdürlüğü’nün derlediği verilere göre, 2021 Temmuz dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de, Ağustos ayında 95 bin 896 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kahramanmaraş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 254 763 oldu. Hatay’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 522 870 oldu. Osmaniye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 176 537 oldu.

AĞUSTOS AYINDA 95 BİN 896 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,2'sini otomobil, %30,6'sını motosiklet, %13,8'ini kamyonet, %4,1'ini traktör, %2,3'ünü kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %18,0 AZALDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste ve özel amaçlı taşıtlarda %15,6, motosiklette %3,5 artarken otomobilde %26,9, kamyonda %23,4, kamyonette %23,3, traktörde %9,3 ve minibüste %6,4 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %7,7 AZALDI

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda %25,0, motosiklette %15,5 artarken özel amaçlı taşıtlarda %84,2, otobüste %38,2, minibüste %20,1, otomobilde %18,3, traktörde %16,1 ve kamyonette %2,9 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI AĞUSTOS AYI SONU İTİBARIYLA 24 MİLYON 933 BİN 974 OLDU

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,7'sini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AĞUSTOS AYINDA 799 BİN 556 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında devri(1) yapılan taşıtların %68,7'sini otomobil, %16,0'ını kamyonet, %7,5'ini motosiklet, %3,1'ini traktör, %2,1'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AĞUSTOS AYINDA 46 BİN 208 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %13,1'i Fiat, %10,7'si Renault, %8,9'u Hyundai, %7,5'i Volkswagen, %6,9'u Dacia, %6,5'i Toyota, %4,5'i Honda, %4,0'ı Skoda, %4,0'ı Kia, %3,8'i Mercedes-Benz, %3,7'si Citroen, %3,2'si Nissan, %3,1'i Opel, %3,1'i Audi, %3,1'i Ford, %2,9'u BMW, %2,6'sı Seat, %2,0'ı Peugeot, %1,5'i Volvo, %1,2'si Suzuki ve %3,7'si diğer markalardan oluştu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 820 BİN 173 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %30,0 artarak 820 bin 173 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %14,4 azalarak 27 bin 392 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 792 bin 781 adet artış gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %61,1'İ BENZİN YAKITLIDIR

döneminde trafiğe kaydı yapılan 452 bin 616 adet otomobilin %61,1'i benzin, %24,9'u dizel, %8,5'i elektrikli veya hibrit olup %5,5'i LPG yakıtlıdır. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 547 bin 20 adet otomobilin ise %37,8'i dizel, %36,1'i LPG, %25,2'si benzin yakıtlı olup, %0,6'sı elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE EN FAZLA 1401-1500 SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 452 bin 616 adet otomobilin %30,5'i 1401-1500, %25,9'u 1300 ve altı, %21,4'ü 1301-1400, %15,0'ı 1501-1600, %6,1'i 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 183 BİN 820'Sİ BEYAZ RENKLİDİR

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 452 bin 616 adet otomobilin %40,6'sı beyaz, %27,9'u gri, %10,7'si mavi, %7,9'u kırmızı, %6,5'i siyah, %2,1'i turuncu, %1,1'i kahverengi, %0,6'sı sarı, %0,4'ü yeşil renkli iken %2,1'i diğer renklerdedir.