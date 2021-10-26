Kahramanmaraş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

TÜİK verilerine göre; Eylül ayında 92 bin 996 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kahramanmaraş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ise Eylül ayı sonu itibarıyla 255 bin 934 oldu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,8'ini otomobiller, %29’unu motosikletler oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %61,4'ü benzin yakıtlı.

Vatandaşlar en çok beyaz rengi tercih etti.

Ocak-ayından itibaren kaydı yapılan otomobillerin 202 bin 995'i beyaz renkli oldu