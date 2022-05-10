Kahramanmaraş’ta ‘Trafik Haftası’ sergisi 

Demokrasi Meydanı’nda İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen sergide, trafik ekipleri tarafından kullanılan ekipmanlar ve trafik kuralları hakkında vatandaşlara bilgiler verildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Jandarma Trafik Şube Müdürü Levent Özbek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Ulubey, Trafik Şube Müdürü Kerim Anıt ve bağlı ekiplerin katıldığı sergide, vatandaşlar hava araçlarına ve jandarmanın yeni radar sistemine yoğun ilgi gösterdi.

Sergi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan’ın çocuklara oyuncak, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin vatandaşlara günün önemine uygun hediyeler vermesiyle sona erdi.