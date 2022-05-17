Kahramanmaraş’ta trafik havadan denetlendi 

Helikopter destekli trafik denetimi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleriyle Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu, Türkoğlu, Pazarcık ve il merkezi yollarında gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, kural ihlalinde bulunan sürücüye toplam 1.281 TL trafik idari para cezası uygulandı.