Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, Şükrü B. idaresindeki 46 F 5584 plakalı aracıyla Kuzey-Çevre yolu üzerinde seyir halinde iken, aynı istikamete seyreden Durdu M.B. yönetimindeki 46 S 0745 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 46 S 0745 plakalı araç yaya Ali Z.’ye çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı yaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.