Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Yemliha Yener idaresindeki otomobil, Andırın- Kadirli kara yolu Yeşilova Mahallesi'nde seyir halindeyken motor bölümünden alevlerin yükselmesinin ardından yol kenarında bulunan çakıl yığınına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın itfaiye ve orman işletme arazözleri ile söndürüldü.

Otomobildeki Yedigül Yener olay yerinde, Hıra Cemre Yengin ise kaldırıldığı Andırın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yener ve Yengin'in cenazeleri Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralı sürücü ile Abdurrahman Yener Kadirli Yedi Mart Hastanesi'ne, durumu ağır olan Mert Yener ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.