Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta kullandığı motosikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan sürücü ve yaya yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 06.10.2021, 15:37
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Edilen bilgiye göre, Furkan S. idaresindeki 46 ACS 495 plakalı motosikletiyle seyir halinde iken Akçakoyunlu Mahallesi muhtarlığı önüne yolun karşısına geçmeye çalışan Makbule L.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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