Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Elmalar Mahallesi yolu üzerinde Z.G (50) yönetimindeki 46 AAK 800 plakalı otomobille seyir halimde iken direksiyonun kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan aracın takla atması sonucu sürücü ile yanında bulunan K.G. (49) hafif yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.