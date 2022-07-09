Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobilin takla atması sonucu yaşanan tarik kazasında 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2022, 15:43
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Elmalar Mahallesi yolu üzerinde Z.G (50) yönetimindeki 46 AAK 800 plakalı otomobille seyir halimde iken direksiyonun kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan aracın takla atması sonucu sürücü ile yanında bulunan K.G. (49) hafif yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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