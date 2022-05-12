Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, S.V. ideresindeki araç ile E.Ç. idaresindeki otomobil, Yeşilyurt Mahallesinde Güzelyalı Caddesi ile Özpolat sokağın birleştiği kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ç yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.