Kahramanmaraş’ta trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre, S.K. (14) yönetimindeki 38 FN 757 plakalı otomobil ile Hatice Öztürk (37) idaresindeki 07 ACN 781 plakalı cip Orhangazi Mahallesi, Eldelek Caddesi'nde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada çarpışmanın şiddetiyle Hatice Öztürk, S.K ve beraberinde bulunan M.E.A. (15) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Hatice Öztürk hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.