Kahramanmaraş’ta trafik levhalarını çaldılar
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri, karayolları üzerinde yer alan trafik levhalarını söken 2 kişiyi gözaltına aldı.
KAHRAMANMARAŞ 08.03.2022, 09:16 08.03.2022, 13:19
Edinilen bilgiye göre, İlçede alınan bir duyumu değerlendiren jandarma ekipleri, bir kamyonette yaptığı aramada 20 adet trafik levhası buldu. Yapılan araştırmada karayollarına ait trafik levhalarının söküldüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerince trafik levhalarına el konurken, gözaltına alınan S.Y (34) ile H.B (32) sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldı.
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