Kahramanmaraş’ta trafik levhalarını çaldılar

Edinilen bilgiye göre, İlçede alınan bir duyumu değerlendiren jandarma ekipleri, bir kamyonette yaptığı aramada 20 adet trafik levhası buldu. Yapılan araştırmada karayollarına ait trafik levhalarının söküldüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerince trafik levhalarına el konurken, gözaltına alınan S.Y (34) ile H.B (32) sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldı.