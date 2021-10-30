Kahramanmaraş’ta trafikte silahlar çekildi! Yaralılar var

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen ve aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup otomobilleriyle seyir halinde iken trafikte durarak tartışmaya başladı. Silahların kullanıldığı tartışmada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren grup ise otomobille kaçarken, polis kaçan şahısları yakalamak için harekete geçti. Bu arada olayın yaşandığı yerde çok sayıda kovan bulundu.