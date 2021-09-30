Kahramanmaraş’ta traktör sürücüleri bilgilendirildi

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren jandarma ekipleri, şeker pancarı hasat (pancar sökme ve şeker fabrikasına taşıma) faaliyetlerinin başlaması ile birlikte traktör kazalarının önlenebilmesi maksadıyla, Afşin ve Elbistan ilçelerinde bulunan çiftçilere; traktörlere (2) adet standartlara uygun reflektör takılması, traktörlere yanıp sönen flaşörlü sarı ışıklı dönerli uyarı lambası takılması, traktörlere kabin taktırılması bu mümkün değilse mutlaka rops demiri (koruma demiri) taktırılarak kullanılması, traktörlere (2) adetten fazla römork takılmaması, römorklara tarım ürünlerini kasa seviyesini geçmeyecek şekilde yüklemeleri, römork üzerinde yük olduğu durumlardan bu yükün üzerine yolcu alınmaması, traktörlerin lastiklerinin çamurlu olduğu durumlarda yola çıkılmaması konularında uyarılarda bulundu.

Traktör ve römorkunu kesinlikle yol üzerine acil bir durum olmadığı sürece banket üzerine bırakılmaması konusunda da sürücüleri uyaran jandarma ekipleri, traktör römorklarına arkadan çarpan araç sürücülerinin genellikle hayatlarını kaybettiklerini, yada ağır derecede yaralandıkları vatandaşlara bir kez daha anlattı.

Bu kurallara uymayan sürücüler hakkında, ‘2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa’ istinaden trafik idari para cezası uygulanacak.