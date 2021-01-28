Kahramanmaraş’ta Trap turnuvası düzenlenecek!

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı 2021 yılı Faaliyet programında yer alan ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenleyeceği “12 Şubat Kurtuluş ve 3. Fahri Gemci’yi Anma Trap Kupası” 12-13-14 Şubat 2021 tarihlerinde Kahramanmaraş İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Trap Skeet Atış Poligonunda düzenlenecek.

YARIŞMA PROGRAMI

12 Şubat 2021 Cuma: 09.00’da Resmi Antrenman Her Sporcu 2 (iki) seri antrenman yapabilecek.

13 Şubat 2021 Cumartesi: 08.00’de 1. Gün Müsabakaları 3 (üç) seri atış yapılabilecek.

14 Şubat 2021 Pazar: 08.00’de 2. Gün Müsabakaları 2 (iki) seri atış ve Büyük Erkekler Finali yapılacaktır.

YARIŞMA TALİMATI

1 Müsabakanın Yeri: Kahramanmaraş Olimpik Trap Skeet Atış Poligonu

Müsabaka: Veteran, Büyükler, Gençler ve Yıldızlar (Bayan-Erkek) Kategorilerinde yapılacaktır.

Büyük Erkekler kategorisinde Final Atışı yapılacak olup, diğer kategorilerde Final Atışı yapılmayacaktır. Sıralama 125 (yüzyirmibeş) Atış toplamına göre belirlenecektir.

Katılan sporculara herhangi bir harcırah ve yol ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Dereceye giren tüm sporculara Madalya verilecektir. Takım sıralaması yapılmayacaktır.

Müsabaka her türlü hava şartlarında yapılacaktır.

Müsabakaya ara verilmesinde Jüri kararı geçerli olacaktır.