Kahramanmaraş'ta tren ile tırın hemzemit geçitte çarpışması güvenlik kamerasında
Kahramanmaraş'ta yük treni ile bir tırın hemzemin geçitte çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2021, 13:28 26.01.2021, 16:14
A.K. yönetimindeki 58 AAE 558 plakalı tır, Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı'ndaki kontrollü hemzemin geçitte E 6803 sefer sayılı yük treniyle çarpıştı.
Yaralanan A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tren seferleri bir süre aksadı.
Öte yandan, Elazığ-Adana seferini yapan trenin tırla çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, tırın yük treniyle hemzemin geçide aynı anda girmesi ve çarpışması, tırın sürüklenmesi ile yüksek gerilim hattındaki patlama yer alıyor.
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