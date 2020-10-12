Kahramanmaraş'ta tüfekli magandayı polis anında yakalandı

Alınan bilgiye göre Kanuni Mahallesinde meydana geldi. Bir araçtan havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri, anında olayın gerçekleştiği bölgeyi kuşattı.

Çok sayıda polis ekibinin çıkış yollarını kapatmasıyla, araçtan havaya ateş eden maganda suçüstü yakalandı. 01 plakalı tofaş araçta Şüpheli Kurtuluş Ç. (21) yakalandı.

Suç kaydı da olduğu tespit edilen sahıstan 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahsın cadde üzerinde havaya 2 defa ateş ettiği öğrenildi.

Alkollü olduğu anlaşılan araç sürücüsüne 4 bin 414 tl ceza yazılırken, araç bağlanarak otoparka çekildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından havaya ateş eden magandalara asla müsaade edilmeyeceği, bu konuda şehrin her bölgesinde yoğun önlemler alındığı ifade edildi.