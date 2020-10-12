Kahramanmaraş'ta tüfekli magandayı polis anında yakalandı
Kahramanmaraş'ta cadde üzerinde araçtan tüfekle havaya ateş eden maganda polis ekipleri tarafından anında yakalandı.
Alınan bilgiye göre Kanuni Mahallesinde meydana geldi. Bir araçtan havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri, anında olayın gerçekleştiği bölgeyi kuşattı.
Çok sayıda polis ekibinin çıkış yollarını kapatmasıyla, araçtan havaya ateş eden maganda suçüstü yakalandı. 01 plakalı tofaş araçta Şüpheli Kurtuluş Ç. (21) yakalandı.
Suç kaydı da olduğu tespit edilen sahıstan 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahsın cadde üzerinde havaya 2 defa ateş ettiği öğrenildi.
Alkollü olduğu anlaşılan araç sürücüsüne 4 bin 414 tl ceza yazılırken, araç bağlanarak otoparka çekildi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından havaya ateş eden magandalara asla müsaade edilmeyeceği, bu konuda şehrin her bölgesinde yoğun önlemler alındığı ifade edildi.
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:31
|Öğle
|12:24
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:07
|Yatsı
|19:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2