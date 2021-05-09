Kahramanmaraş’ta turizmin kalbi Başkonuş Yaylası!

Doğasıyla ve muhteşem manzarasıyla kentin ve bölge kentlerin dikkatini üzerine çeken Başkonuş Yaylası, şehrin turizmine katkı sağlamak adına çalışmalar yapıyor.

Birçok yeni projenin inşaatı devam ederken bunlara bir yenisi daha ekleyen kentin gönüllü turizm elçisi Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, yapılan ve yapılması gündemde olan projeleri Aksu Haber’e anlattı.

Kentte eksikliği görülen Kır Düğünü konseptinin çalışmalarına başlanan Başkonuş Yaylası’nda restoran ve kongre merkezinin yakın zamanda bitmesi hedefleniyor.

Öte yandan 17 villası olan ve taleplerin günden güne artığı Başkonuş Yaylası’na ek olarak 17 villa daha yapılıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Aksu Haber ekibi olarak gittiğimiz Başkonuş Yaylası’nda proje alanlarını bizlere yerinde anlattı.