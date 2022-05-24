Kahramanmaraş’ta “Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri sürüyor!

Başkan Kanbur konuşmasının devamında Türk mutfağını yaşatmak için esnaflar olarak çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Kanbur son olarak şehirleri yaşatmak için gastronominin önemine vurgu yaparak bu kapsamda lokantacılar olarak tarih kokan yemekleri yaşatmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.