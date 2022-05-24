Kahramanmaraş’ta “Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri sürüyor!
T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan asırlık tariflerle Türk mutfağı isimli kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı haftası Kahramanmaraş’ta da birçok etkinlikle devam ederken Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur Kahramanmaraş Mutfağının Türk mutfağındaki önemine vurgu yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 24.05.2022, 15:49 24.05.2022, 16:16
Başkan Kanbur konuşmasının devamında Türk mutfağını yaşatmak için esnaflar olarak çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Başkan Kanbur son olarak şehirleri yaşatmak için gastronominin önemine vurgu yaparak bu kapsamda lokantacılar olarak tarih kokan yemekleri yaşatmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Namaz Vakti 24 Mayıs 2022
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