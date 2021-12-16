Kahramanmaraş’ta Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası başladı
16-19 Aralık tarihinde Kahramanmaraş’ta düzenlenmesi planlanan Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası başladı.
KAHRAMANMARAŞ 16.12.2021, 16:16 16.12.2021, 17:08
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen şampiyona da heyecan sabah 11.00’da Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi’nde başladı.
Milli takım seçmelerinin de yapılacağı Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’na 30’un üzerinde şehir 600’ün üzerinde ise sporcu katılım sağladı.
Şampiyonayı Kahramanmaraş’ta izleme fırsatı bulamayanlar müsabakaların 2.3.ve 4. günlerinde Aksu TV ekranlarından canlı yayınlarla takip edebilecek.
2.ve 3.gün saat 16.00’dan itibaren 4.gün yani Pazar günü ise 12.00’de başlayan finallerle birlikte tüm detaylar canlı yayında izleyicisiyle buluşacak.
Namaz Vakti 16 Aralık 2021
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|Güneş
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|Yatsı
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|P
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|16
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|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
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|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
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|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
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|16
|23
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|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
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|16
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|16
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|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|15
|31
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|16
|23
|9. Gençlerbirliği
|16
|23
|10. Tuzlaspor
|15
|22
|11. Boluspor
|16
|21
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|15
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. Arsenal
|17
|29
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|16
|18
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8