Kahramanmaraş’ta Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen şampiyona da heyecan sabah 11.00’da Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi’nde başladı.

Milli takım seçmelerinin de yapılacağı Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’na 30’un üzerinde şehir 600’ün üzerinde ise sporcu katılım sağladı.

Şampiyonayı Kahramanmaraş’ta izleme fırsatı bulamayanlar müsabakaların 2.3.ve 4. günlerinde Aksu TV ekranlarından canlı yayınlarla takip edebilecek.

2.ve 3.gün saat 16.00’dan itibaren 4.gün yani Pazar günü ise 12.00’de başlayan finallerle birlikte tüm detaylar canlı yayında izleyicisiyle buluşacak.