Kahramanmaraş’ta Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası başladı

Türkiye’nin 15 ilinden 266 sporcu mücadele edeceği organizasyonda 10-12 ve 14 yaş altı sporcular madalya için ter 2 gün boyunca ter dökecek.

Organizasyonun ilk gününde U10-U14 erkekler ile U12 kızlar “epe” branşında mücadele etti.

Kahramanmaraş Osman Sayin Spor Salonu’nda başlayan şampiyona 19 Aralık Pazar günü U-10-U14 Kızlar ve U12 Erkekler Epe kategorilerinde karşılaşmalar gerçekleştirilecek.