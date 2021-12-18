Kahramanmaraş’ta Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası başladı
Kahramanmaraş ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye Eskrim Federasyonu 2021-2022 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası başladı.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2021, 15:15 18.12.2021, 17:07
Türkiye’nin 15 ilinden 266 sporcu mücadele edeceği organizasyonda 10-12 ve 14 yaş altı sporcular madalya için ter 2 gün boyunca ter dökecek.
Organizasyonun ilk gününde U10-U14 erkekler ile U12 kızlar “epe” branşında mücadele etti.
Kahramanmaraş Osman Sayin Spor Salonu’nda başlayan şampiyona 19 Aralık Pazar günü U-10-U14 Kızlar ve U12 Erkekler Epe kategorilerinde karşılaşmalar gerçekleştirilecek.
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|O
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|16
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|16
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|16
|28
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|16
|26
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|16
|23
|8. Adanaspor
|17
|23
|9. Kocaelispor
|16
|23
|10. Gençlerbirliği
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|16
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|15. Manisa FK
|17
|19
|16. Bursaspor
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
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|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
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|17
|29
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|18
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Celta de Vigo
|18
|20
|13. Mallorca
|17
|20
|14. Villarreal
|16
|19
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8