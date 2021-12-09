Kahramanmaraş’ta Türkiye Güreş Şampiyonası heyecanı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle kentte önemli bir spor etkinliği daha düzenlenecek. Her yıl ülke genelinde yüzlerce sporcunun yer aldığı Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, ilk kez Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek. 16 Aralık Perşembe günü Merkez Spor Kompleksi'nde saat 10.00’da start verilecek etkinlik, 19 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Dereceye giren güreşçilerin ödülleriyle buluşacağı organizasyonu binlerce sporsever de yakından takip edecek.

Tüm Sporseverleri Kahramanmaraş’a Davet Ediyorum

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkiye Güreş Federasyonu başkanı seçilen hemşehrim, kardeşim Şeref Eroğlu’nu tekrar tebrik ediyorum. Kendisi Kahramanmaraş’a geldiğinde, burada geniş ölçekli bir spor organizasyonunun yapılması hususunda teklifte bulunmuştum. Kendisi de serbest stil güreş şampiyonasının burada yapılacağı müjdesini verdi. Bu Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet tarihinde ilk defa gerçekleştirilecek bir organizasyon. Bu etkinliğe 500’e yakın güreşçi ve 1.000’den fazla seyirci katılacak. Ata sporumuzu en çok yaşatan şehirlerden birisi olarak bu etkinliği çok anlamlı buluyorum ve tüm güreş severleri Kahramanmaraş’ımıza davet ediyorum” dedi.