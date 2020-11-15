Kahramanmaraş’ta Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başlıyor

Mehmet Akif Kültür Merkezinde yapılacak etkinlikler öncesi burada incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Rüstem Keleş Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri İle İlgili Aksu Haber’e Özel Konuştu.

Büyükşehir belediyesinin geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinliklere de değinin Keleş, vatandaşlar bu tür programları özlemiş, etkinliklerde genel anlamda çok iyi katılımlarla gerçekleşti. dedi.

Konuşmasının devamında Keleş, bu hafta gerçekleştirecek etkinliklerde koronavirüs tedbirlerini de gereken seviyelerde aldıklarını belirtti.