Kahramanmaraş'ta 'Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri' Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başlıyor. 16 – 20 Kasım tarihlerinde 11 ilçede gerçekleştirilecek 40’ın üzerinde etkinlikte şiir ve edebiyat konuşulacak. Şiir, Öykü, Deneme ve Portre Yarışmaları ile Aşık Mahzuni Besteleri Ses Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verilecek. Yine bir ilk olacak uluslararası etkinlik kapsamında Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Dilek Türkan Konseri

Konu ile ilgili olarak Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tüm ilçelerimizde, 10 farklı ülkeden şair ve yazarın katılımıyla 40’ın üzerinde etkinlik gerçekleştireceğiz. Özel oturumlar ve Yazar-Okur buluşmalarını içeren ilk günde ayrıca öykü, şiir, deneme ve portre yarışmaları ödül töreni de gerçekleştirilecek. 16 Kasım Pazartesi, Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde 20.00’da başlayacak açılış etkinliğinde Dilek Türkan konseri de yer alıyor” denildi.

Aşık Mahzuni Besteleri Ses Yarışması

5 gün boyunca kesintisiz bir şekilde sürecek etkinliklerde Sevcan Orhan’ın katılımıyla Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması ödül töreninin de gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, “18 Kasım Çarşamba günü 20.00’da, Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması Ödül Töreni’ni gerçekleştireceğiz. Bu programımızda sanatçı Sevcan Orhan bir konser de verecek” ifadeleri kullanıldı.

Serdar Tuncer ile Şiir Gecesi

Etkinlikler kapsamında 19 Kasım Perşembe günü ‘Şiir Gecesi’ düzenleneceği de belirtilerek, “Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde, 19.00’da başlayacak etkinlikte Serdar Tuncer’in de katılımıyla Şiir Gecesi düzenlenecek. Yurt için ve yurt dışından değerli şair ve yazarların da yer alacağı programda Kahramanmaraşlı sanatçıların eserleri seslendirilecek” denildi. Programın kapanış gününde ise Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Ödülleri sahiplerini bulacak.

Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri

20 Kasım Cuma, 20.00’da gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili olarak, “Erdem Bayazıt Şiir Ödülü, Nuri Pakdil Araştırma Ödülü, Rasim Özdenören Öykü Ödülü, Tahsin Yücel Roman Ödülü, Cahit Zarifoğlu Çocuk Edebiyatı Ödülü, Bahaettin Karakoç Dijital Edebiyat Kültür Platformu Ödülü, Abdurrahim Karakoç TV Edebiyat Programı Ödülü ve Yedi Güzel Adam Jüri Özel Ödülü sahiplerini bulacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde, sunuculuğunu Bahadır Yenişehirlioğlu ile Mehmet Zeyd Yıldız’ın yapacağı etkinlikte sanatçı Yücel Arzen Kahramanmaraşlılarla buluşacak” ifadeleri kullanıldı. Programların pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirileceğinin de belirtildiği açıklamada ayrıntılı bilgilerin https://www.kmedebiyatgunleri.com/ adresinden paylaşıldığı ifade edildi.