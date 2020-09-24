Kahramanmaraş'ta Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı açıldı!

Önce ki yıllarda Uluslararası gerçekleştirilen fuar bu sene pandemi nedeniyle ulusal boyutta misafirlerini ağırladı. Fuar Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Fuara Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve Yönetim Kurulu, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve çok sayıda firma temsilcileri katılım sağladı.

Fuarın açılışında saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Fuarın açılış konuşmasını Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bu zorlu süreçte çalışmalarına devam eden İş insanlarına teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’da “hayat devam ettiği için işimize devam etmemiz lazım” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise “Kahramanmaraş, mücadelesi, yatırımı, ülke ekonomisine desteği hiç bitmeyen, yiğit bir şehir” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Sonrasında Vali Coşkun ve beraberindekiler fuar alanını gezdi ve firma temsilcileriyle bir süre sohbet edildi.

Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı ve Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu “bu zorlu süreçte fuarı gerçekleştiren KMTSO Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Musa İmdat ECR Fuarcılık firma ortağı “Kahramanmaraş’ta tekstil ve makine fuarı geleneksel hale gelmiş durumda” diye konuştu.

Fuara katılım sağlayan firma temsilcileri de Aksu Haber’e fuarı değerlendirdi.