Kahramanmaraş’ta üniversite giriş sınavı heyecanı!

Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için öğrenciler içeride ter dökerken, dışarıda veliler Kur’an okuyup, dualar ederek öğrencilerini beklemeye başladılar.

1 yıl boyunca emek vererek sınava hazırlanan öğrenciler TYT sınavında 180 dakikada 160 soruyu cevapladı.

3 oturum şeklinde gerçekleşen YKS sınavında sonuçlar, 20 Temmuz'da açıklanacak.