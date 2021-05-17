Kahramanmaraş’ta üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Faruk Derviş Dalyan, evinde ölü bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2021, 23:43
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 12. Sokak'taki apartmanda ailesiyle yaşayan Dalyan'ın hayatını kaybettiğini, annesinin çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri belirledi.
Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Dalyan'ın cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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