Kahramanmaraş’ta üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan “Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında finanse edilen ve Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Kahramanmaraş İli Ceviz Üretimini Artırma ve Geliştirme Projesi” çalışmaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nin gayreti ve çiftçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Faaliyete geçirilen proje kapsamında Onikişubat İlçesine bağlı Kalekaya Mahallesinde üretim faaliyetlerinde bulunan 27 çiftçiye daha yüzde 45’i bakanlık genel bütçesinden, yüzde 55’i ise çiftçi katkılı olarak temin edilen toplam 1447 adet tüplü ve sertifikalı ceviz fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.

Fidan dağıtım töreni açılışında konuşmalarını yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Kargı, “2018 yılında Kalekaya Mahallesi Muhtarlığımızın bizlerden bir takım talepleri olmuştu. Bu güne kadar bu talepleri sırasıyla yerine getirmeye gayret ettik. Bu günde Kalekaya Mahallemizin değerli çiftçilerinin bu hizmetle buluşuyor olmasının sevincini yaşıyoruz. Kalekaya Mahallesi bizim için çok önemli bir yere sahiptir. Ben Devletimizin sunmuş olduğu bu hizmetin buraya ulaşmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve projemize yoğun ilgi gösteren değerli Kalekayalı çiftçilerimize teşekkür ediyorum.

Dağıtımı yapılan ceviz fidanları sayesinde Kalekaya Mahallesi gibi kırsal alanda kalan ve ekonomik anlamda bir takım zorluklar içerisinde bulunan bölgelerimizde tarımsal anlamda bir hareketlilik sağlanmış olacaktır. Atıl durumdaki tarım arazilerinin tekrardan üretime kazandırılması ve ekonomik bütünlüğü olmadığı için üretime hiç katılamamış arazilerin, ceviz gibi katma değeri yüksek ürünler ile tarımsal üretime kazandırması ile bu sayede kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın refah düzeyinin artırılması projemizin ana hedeflerinden sadece bir kaçını oluşturmaktadır. Projemiz kapsamında şu ana kadar il genelinde 11.885 adet tüplü ve sertifikalı ceviz fidanı toprakla buluşturulmuş olup, proje çalışmalarımız halen devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.